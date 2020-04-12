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وزير الأوقاف: الأصل في صلاة التراويح المنزل

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الأوقاف

وائل الابراشى

صلاة التراويح

رد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الغاضبين من تعليق الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان، قائلا:" قضية تعليق الجمعية وغلق المساجد مرتبط بعلة الخوف على حياة الناس".

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى": "الأصل في صلاة التراويح أن تصلى في المنزل، وعلى المصريين أن يقيموا صلاة التراويح في منازلهم".

 وتابع: "أن الهدف من تعليق صلاة الجمعة الحفاظ على حياة الناس، وليس من الحكمة الحفاظ على حياة الناس في رجب وشعبان، وعدم الحفاظ عليها في رمضان".

وأكمل: "لا عودة للجمعة ولا لصلاة الجماعة إلا إذا كانت نسبة الإصابة بفيروس كورونا زيرو".

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

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