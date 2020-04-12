أحمد فهمي ينشر صورته مع كلابه ويحرج فنان شهير: قاعد مع ناس أهم منك

أحمد عادل شعبان
أثار الفنان أحمد فهمي موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر مقاطع تخصه أثناء جلوسه مع كلابه.
وعلق "فهمي" على المقطع قائلا: معلش انا اسف مش هقدر ارد عليك دلوقتى عشان قاعد مع ناس اهم منك بكتير.
وكان فهمي أكد أنه نصح زوجته هنا الزاهد بعدم العمل مع الفنان محمد رمضان ، مشيرا إلى أنه يرفض أيضا العمل معه لاختلاف أفكارهما الفنية.
وحتى الآن لا يُعرف من الشخص الذي كان يقصده أحمد فهمي في تغريدته مما فتح الأبواب للكثير من الجدل.
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