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أحمد فهمي ينشر صورته مع كلابه ويحرج فنان شهير: قاعد مع ناس أهم منك

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أحمد فهمي
أحمد فهمي
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احمد فهمي

أثار الفنان أحمد فهمي موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر مقاطع تخصه أثناء جلوسه مع كلابه.

وعلق "فهمي" على المقطع قائلا: معلش انا اسف مش هقدر ارد عليك دلوقتى عشان قاعد مع ناس اهم منك بكتير.

وكان فهمي أكد أنه نصح زوجته هنا الزاهد بعدم العمل مع الفنان محمد رمضان ، مشيرا إلى أنه يرفض أيضا العمل معه لاختلاف أفكارهما الفنية.

وحتى الآن لا يُعرف من الشخص الذي كان يقصده أحمد فهمي في تغريدته مما فتح الأبواب للكثير من الجدل.

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