» برشلونة ومانشستر سيتي يتبادلان نجميهما

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يدرس ناديا برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي عقد صفقة تبادلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، يكون طرفيها الظهيرين نيلسون سيميدو وجواو كانسيلو، على الترتيب.

وأشارت صحيفة «سبورت» الإسبانية إلى أن اقتراح الصفقة جاء من وكيل اللاعبين خورخي مينديز، فيما من المنتظر أن يطلب برشلونة مبلغ مالي بالإضافة إلى «كانسيلو»، في مقابل «سيميدو» في حال موافقته على عقد الصفقة.

ويتبقى لـ«سيميدو» عامين في عقده مع برشلونة، في الوقت الذي يعاني فيه «كانسيلو» منذ انضمامه الصيف الماضي إلى مانشستر سيتي قادمًا من يوفنتوس في صفقة تبادلية أخرى انتقل على إثرها الظهير البرازيلي دانيلو إلى الفريق الإيطالي.

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