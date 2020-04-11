  • السبت 11 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

جامعة أوكسفورد تزف بشرى للعالم بشأن علاج كورونا

كاريكا

كورونا يفجع "عصام كاريكا" بموت مفاجئ

أمل حجازي

بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بـ"الترانيم"

المفتي ينعي عالم الاجتماع الكبير علي ليلة

المفتي يصدر بيانًا عاجلًا بشأن رفض دفن "شهداء كورونا"

مصطفى خليل

وفاة رجل الأعمال مصطفى خليل بـ"كورونا" بعد تبرعه بثروته

جامعة أكسفورد

الإعلان عن موعد طرح عقار "كورونا"

الملك سلمان وولي العهد

دعوة للصلح إلى الملك سلمان وولي العهد.. هذه تفاصيلها

شعار منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تدرس عودة الإصابة لمتعافين من "كورونا"

كورونا

دولة عربية وحيدة لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا"

جونسون

بريطانيا.. "جونسون" يلجأ للأفلام بعد خروجه من العناية المركزة

برلمانية توجه رسالة للحكومة بشأن نقص المستلزمات الطبية

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مجلس الوزراء ينفي نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات

#

مطالبات برلمانية للحكومة بوقف الاحتفال بشم النسيم

#

أمريكا توجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده

#

الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا

وجهت عضو مجلس النواب إيناس عبد الحليم، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات.

وأكدت أن المستشفيات العامة أو الخاصة تواجه أزمة في نقص المستلزمات الطبية من الكمامات والقفازات، وخاصة أجهزة التنفس الصناعي رغم أن هذه الأدوات لا بديل عنها خلال الأزمة الحالية وضرورية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن تهافت المواطنين على شراء هذه الأدوات، وأيضا طول الأزمة الخاصة بفيروس كورونا، أثر على توافر هذه المستلزمات الطبية لدرجة أحدثت نقصا في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخارجية.

وطالبت بالعمل على توفير الكميات المطلوبة من الأدوات الطبية في المستشفيات العامة والخاصة والعيادات وتأمين توافر مخزون استراتيجي منها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأمن يلقي القبض على 22 في واقعة شبرا البهو
» برشلونة ومانشستر سيتي يتبادلان نجميهما
» الأزهر للفتوى: «التَّنَمُّر ضدّ مُصابي كُورونا سُلوكٌ مرفوضٌ ومُحرَّمٌ»
» تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قطر
» صورة نادرة لـ يوسف داوود تشعل مواقع التواصل
» فنان شهير يعلن عن تعافيه من كورونا
» بعد تفشي كورونا.. قرار جديد لنتنياهو في إسرائيل
» فنانة شهيرة تثير الجدل بفيديو عبر "تيك توك"
» "تريزيجيه" يكشف موقفه من الرحيل عن أستون فيلا
» شاهد.. مقيم يسقط جثة هامدة بالكويت
» القبض على شرطي وعشيقته بسبب فيديو هز الـ"تيك توك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية