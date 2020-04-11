وفاة رجل الأعمال مصطفى خليل بـ"كورونا" بعد تبرعه بثروته

11 أبريل 2020 - 03:49 م

بعد أيام من إعلانه تبرعه بمبلغ ضخم من ثروته إلى وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا، توفى رجل الأعمال الأردني مصطفى خليل مقدادي، متأثرًا بإصابته بالفيروس.

وتبرع رجل الأعمال بمبلغ 230 ألف دينار قبل أيام لوزارة الصحة في بلاده، لتصرفها على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتوفي المقدادي، عن 69 عاما وكان حالة الوفاة التي أعلن عنها وزير الصحة الأردني سعد جابر.

وقال نائب نقيب الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه زهير جويحان في تصريح صحفي، إن مصطفى خليل مقدادي يمتلك شركة المواد الزراعية «مقدادي»، وهي شركة عريقة أسسها والده خليل مقدادي في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي، ولها فروع في معظم الدول العربية والعالم وهو من أعمدة الزراعة في العالم العربي.

وأشار جويحان إلى أن الشركة، تبرعت مؤخرا لوزارة الصحة بحوالي 230 ألف دينار، لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا.