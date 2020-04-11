رسميًا.. تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

11 أبريل 2020 - 01:50 م

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت تأجيل مباريات نصف نهائي دروي الأبطال والكونفدرالية إلى أجل غير مسمى.





وأعلن "كاف" في بيان له عبر موقعه الرسمي جاء كالتالي: " في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتغيرة لفيروس كورونا وسط الحظر في غالبية الدول، قررت لجنة الطوارئ في "كاف" تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر".





وأضافت: "مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في الذهاب والمقرر إقامتها من 1 _ 3 مايو ومن 8 _ 10 مايو 2020".







وتابعت: "تصفيات كأس العالم تحت 17 سنة للسيدات والمقررة مبدئيًا من 1_ 3 مايو ومن 15 _ 17 مايو 2020".



