بعد تعافيه من كورونا داخل محبسه.. 100 امرأة تلاحقه بأعمال فاضحة

11 أبريل 2020 - 01:46 م

اتهامات جديدة وجهتها السلطات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للمنتج السينمائي هارفي واينستين، والذي يقضي عقوبة في نيويورك بتهمة مخلة.

وأضافت السلطات اتهامات امرأة ثالثة في لائحة اتهام معدلة قدمت أمس الجمعة للمنتج الذي يبلغ من العمر 68 عاما، بعد اتهامه بالاعتداء الجسدي والضرب بحق امرأتين.

وكان المخرج السينمائي قد أصيب بفيروس كورونا وهو في سجنه، لكن أعلن تعافيه بعدها، ليواجه تهمًا جديدة.

وبحسب ما ذكره موقع الحرة عن مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس في بيان مرفق بالشكوى الجنائية المعدلة والتي تحوي خمس تهم، فإن القضية الأخيرة تتصل بحادث وقع في مايو 2010 في أحد الفنادق.

وكانت أكثر من 100 امرأة قد اتهمت واينستين بسوء السلوك الفاضح الذي يعود إلى عقود ماضية.

وفي تفاصيل الشكوى المعدلة فإن واينستين لمس "جزءا حميما" من الضحية، بينما كانت مقيدة ضد إرادتها من قبل المنتج السينمائي وشريك لم يتم الكشف عنه.

وبحسب الادعاء العام يواجه واينستين في حال إدانته بالتهم الجديدة، أحكامًا قد تصل إلى السجن لـ29 عاما.

ويذكر أنه قد حكم على المنتج الشهير في محكمة مانهاتن الجنائية بالسجن 23 عاما بتهمة الاعتداء الجسدي وأعمال مشينة على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي.