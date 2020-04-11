  • السبت 11 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

جامعة أوكسفورد تزف بشرى للعالم بشأن علاج كورونا

كاريكا

كورونا يفجع "عصام كاريكا" بموت مفاجئ

أمل حجازي

بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بـ"الترانيم"

المفتي ينعي عالم الاجتماع الكبير علي ليلة

المفتي يصدر بيانًا عاجلًا بشأن رفض دفن "شهداء كورونا"

مصطفى خليل

وفاة رجل الأعمال مصطفى خليل بـ"كورونا" بعد تبرعه بثروته

جامعة أكسفورد

الإعلان عن موعد طرح عقار "كورونا"

الملك سلمان وولي العهد

دعوة للصلح إلى الملك سلمان وولي العهد.. هذه تفاصيلها

شعار منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تدرس عودة الإصابة لمتعافين من "كورونا"

كورونا

دولة عربية وحيدة لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا"

جونسون

بريطانيا.. "جونسون" يلجأ للأفلام بعد خروجه من العناية المركزة

قليل البخت..

بعد تعافيه من كورونا داخل محبسه.. 100 امرأة تلاحقه بأعمال فاضحة

الصفحة الأخيرة

بعد تعافيه من كورونا داخل محبسه.. 100 امرأة تلاحقه بأعمال فاضحة
بعد تعافيه من كورونا داخل محبسه.. 100 امرأة تلاحقه بأعمال فاضحة
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

ترامب: عدد ضحايا كورونا سيكون أقل من 100 ألف

#

وفيات "كورونا" حول العالم تقترب من 100 ألف حالة

#

بعد تدهور حالته.. ممثلة شهيرة: صلوا من أجل بوريس جونسون

#

بعد 50 عامًا من زواجهما.. يتوفيان بفارق ست دقائق بكورونا

لوس أنجلوس

كورونا

هارفي واينستين

أعمال فاضحة

100 امرأة

اتهامات جديدة وجهتها السلطات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للمنتج السينمائي هارفي واينستين، والذي يقضي عقوبة في نيويورك بتهمة مخلة.

وأضافت السلطات اتهامات امرأة ثالثة في لائحة اتهام معدلة قدمت أمس الجمعة للمنتج الذي يبلغ من العمر  68 عاما، بعد اتهامه  بالاعتداء الجسدي والضرب بحق امرأتين.

وكان المخرج السينمائي قد أصيب بفيروس كورونا وهو في سجنه، لكن أعلن تعافيه بعدها، ليواجه تهمًا جديدة.

وبحسب ما ذكره موقع الحرة عن  مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس في بيان مرفق بالشكوى الجنائية المعدلة والتي تحوي خمس تهم، فإن القضية الأخيرة تتصل بحادث وقع في مايو 2010 في أحد الفنادق.

وكانت أكثر من 100 امرأة قد اتهمت واينستين بسوء السلوك الفاضح الذي يعود إلى عقود ماضية.

وفي تفاصيل الشكوى المعدلة فإن واينستين لمس "جزءا حميما" من الضحية، بينما كانت مقيدة ضد إرادتها من قبل المنتج السينمائي وشريك لم يتم الكشف عنه.

وبحسب الادعاء العام يواجه واينستين في حال إدانته بالتهم الجديدة، أحكامًا قد تصل إلى السجن لـ29 عاما.

ويذكر أنه قد حكم على المنتج الشهير في محكمة مانهاتن الجنائية بالسجن 23 عاما بتهمة الاعتداء الجسدي وأعمال مشينة على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأمن يلقي القبض على 22 في واقعة شبرا البهو
» برشلونة ومانشستر سيتي يتبادلان نجميهما
» الأزهر للفتوى: «التَّنَمُّر ضدّ مُصابي كُورونا سُلوكٌ مرفوضٌ ومُحرَّمٌ»
» تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قطر
» صورة نادرة لـ يوسف داوود تشعل مواقع التواصل
» فنان شهير يعلن عن تعافيه من كورونا
» بعد تفشي كورونا.. قرار جديد لنتنياهو في إسرائيل
» فنانة شهيرة تثير الجدل بفيديو عبر "تيك توك"
» "تريزيجيه" يكشف موقفه من الرحيل عن أستون فيلا
» شاهد.. مقيم يسقط جثة هامدة بالكويت
» القبض على شرطي وعشيقته بسبب فيديو هز الـ"تيك توك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية