  • السبت 11 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

جامعة أوكسفورد تزف بشرى للعالم بشأن علاج كورونا

كاريكا

كورونا يفجع "عصام كاريكا" بموت مفاجئ

أمل حجازي

بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بـ"الترانيم"

المفتي ينعي عالم الاجتماع الكبير علي ليلة

المفتي يصدر بيانًا عاجلًا بشأن رفض دفن "شهداء كورونا"

مصطفى خليل

وفاة رجل الأعمال مصطفى خليل بـ"كورونا" بعد تبرعه بثروته

جامعة أكسفورد

الإعلان عن موعد طرح عقار "كورونا"

الملك سلمان وولي العهد

دعوة للصلح إلى الملك سلمان وولي العهد.. هذه تفاصيلها

شعار منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تدرس عودة الإصابة لمتعافين من "كورونا"

كورونا

دولة عربية وحيدة لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا"

جونسون

بريطانيا.. "جونسون" يلجأ للأفلام بعد خروجه من العناية المركزة

صدمة في الوسط الفني.. وفاة فنانة شابة بشكل مفاجئ والسبب "جرعة مخدرات"

الصفحة الأخيرة

فنانة أرشيفية
فنانة أرشيفية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"كورونا" يتوحش في تركيا بشكل مفاجئ

#

وفاة ابنة فنانة شهيرة بشكل مفاجئ (صور)

#

وفاة مطرب شهير بشكل مفاجئ

#

صدمة.. وفاة فنانة شابة بشكل مفاجئ

وفاة

مخدرات

فنانة

مفاجئ

أعلنت عائلة فنانة شابة وفاتها بشكل مفاجئ، وهو ما سبب حالة من الصدمة في الوسط الفني وبين زملائها، خاصة أن سبب الوفاة كان نتيجة جرعة مخدرات زائدة.

وأعلنت عائلة الفنانة الشابة ومغنية الراب الأميركية ?شينا روجرز? 25 عاماً،  من خلال إدارة أعمالها، وفاتها نتيجة "جرعة زائدة" من ?المخدرات?، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أميركية. وجاء في البيان: "كانت شينا محبوبة للغاية وسنفتقدها بشدة".

عانت شينا من إدمان المخدرات، وتمكنت من التغلب عليه، حتى أن وفاة والدتها بعد عام من الإنتهاء من إعادة التأهيل، لم يجعلها تنتكس وحاولت ألا تدع هذه المأساة الشخصيةن تعيدها إلى الطريق المظلم في المخدرات مرة أخرى، وفقا لتصريحاتها إلى Pitchfork ، في عام 2018.

بدأت شينا حياتها المهنية عارضة أزياء، وقد وقّعت عقد عمل مع Ford Models في عمر الـ14 عاماً، ثم إنتقلت بعد ذلك للعمل مع المنتج الموسيقي الراحل A$AP Yams ، وعندما إنخرطت في فرقة الهيب هوب الأميركية A$AP Mob ، بدأت شينا تتخذ طريقها كمغنية راب.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأمن يلقي القبض على 22 في واقعة شبرا البهو
» برشلونة ومانشستر سيتي يتبادلان نجميهما
» الأزهر للفتوى: «التَّنَمُّر ضدّ مُصابي كُورونا سُلوكٌ مرفوضٌ ومُحرَّمٌ»
» تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قطر
» صورة نادرة لـ يوسف داوود تشعل مواقع التواصل
» فنان شهير يعلن عن تعافيه من كورونا
» بعد تفشي كورونا.. قرار جديد لنتنياهو في إسرائيل
» فنانة شهيرة تثير الجدل بفيديو عبر "تيك توك"
» "تريزيجيه" يكشف موقفه من الرحيل عن أستون فيلا
» شاهد.. مقيم يسقط جثة هامدة بالكويت
» القبض على شرطي وعشيقته بسبب فيديو هز الـ"تيك توك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية