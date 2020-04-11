الحضري: هذه أسوأ مباراة لعبتها خلال مسيرتي

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أسوأ مباراة

كشف عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، عن أسوأ مباراة له، خلال مسيرته الكروية.
وقال عصام الحضري في تصريحات تليفزيونية: "إن أسوأ مباراة في تاريخي، كانت مع النادي الأهلي، عندما خسرنا أمام النجم الساحلي بنتيجة 3- 1، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2007".

وأضاف عصام الحضري: "إن مباراة منتخب مصر الفاصلة  في تصفيات  كأس العالم أمام الجزائر في السودان، والتي خسرناها بهدف دون رد، ضمن الأسوأ أيضا.

وأعلن مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، مؤخرا، اعتزال عصام الحضري، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وقال مجدي عبدالغني لـ"صدى البلد" ، ردا على ابتعاد عصام الحضري عن الملاعب لأكثر من عام، إن عصام الحضري اعتزل كرة القدم.

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