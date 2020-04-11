عائلة أسطورة ليفربول تصدر بيانا بعد إصابته بكورونا

11 أبريل 2020 - 11:53 ص

أصدرت عائلة أسطورة نادي ليفربول، كيني دالجليش، بيانًا حول تفاصيل إصابة النجم الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.







وكان ليفربول أعلن أمس ثبوت إصابة دالجليش بفيروس كورونا المنتشر في مختلف دول العالم.





ونشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية بيان عائلة دالجليش حيث جاء به: "تم إدخال السير كيني إلى المستشفى يوم الأربعاء الماضي لعلاج عدوى عانى منها وتتطلب مضادات حيوية وريدية".





وأضافت العائلة: "تماشيًا مع الإجراءات الحالية، تم خضوع السير كيني لاحقًا لاختبار كورونا على الرغم من أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض، وبشكل غير متوقع كانت النتيجة إيجابية ولكنه ما زال بلا أعراض".





وأوضحت "أنه قبل دخوله المستشفى اختار السير كيني أن يعزل نفسه بعيدًا عن عائلته، طوعًا لفترة أطول من الفترة الموصى بها، ويحث الجميع على ضرورة اتباع توجيهات الحكومة والخبراء في الأيام والأسابيع المقبلة".





وتابعت "إنه يود انتهاز تلك الفرصة حتى يشكر أعضاء هيئة الصحة الوطنية المتميزين، الذين يجب أن يكون تفانيهم وشجاعتهم وتضحياتهم محور اهتمام الأمة في هذا الوقت الاستثنائي، وطلب كذلك ضرورة منحهم المساحة اللازمة للقيام بوظائهم خلال فترة صعبة للغاية بالنسبة لهم، إلى جانب ضرورة احترام خصوصية عائلته".



