ليست كورونا.. كارثة جديدة تضرب إيران

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وكالات- الدويني فولي

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فيروس كورونا


بعيدا عن أزمة فيروس كورونا في إيران وسقوط آلاف الموتى، صرح رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني، مرتضى سليمي، اليوم السبت، بأن 16 محافظة تضررت من جراء السيول والفيضانات خلال الـ 72 ساعة الماضية، لافتا إلى إغاثة 1052 شخصا في البلاد.
وأضاف سليمي، بحسب وكالة فارس الإيرانية، أن محافظات خراسان الشمالية والجنوبية وسمنان وفارس وقم وقزوين وكرمان وكرمانشاه وكلستان وكيلان ولرستان ويزد تضررت جراء السيول والفيضانات، فيما قام رجال الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر بعمليات الإغاثة في 29 مدينة وقرية وفي الطرق الجبلية.
وأشار إلى أنه تمت إغاثة 1052 شخصا في 16 محافظة، وتم تقديم مختلف خدمات الإغاثة والإنقاذ، حيث تم تسكين 46 شخصا في أماكن الطوارئ ونقل 20 شخصا إلى مناطق آمنة.
ولفت إلى أنه تم إخلاء 69 منزلا من مياه الفيضانات وانتشال 5 سيارات من مياه السيول إلى مناطق آمنة.
يأتي ذلك في ظل الأزمة التي تواجهها الحكومة الإيرانية على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث أدى إلى وفاة أكثر من 4232 شخصا في البلاد.

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