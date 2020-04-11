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قرار عاجل من الأوقاف بشأن صلاة التراويح

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بالصور.. صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص
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علا خطاب

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الأوقاف

رمضان

التراويح

مع اقتراب حلول شهر رمضان، أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن صلاة التراويح التي تجمع مئات الآلاف كل ليلة على مستوى الجمهورية، سيتعذر إقامتها طالما بقي الحال على ما هو عليه.
وقالت الوزارة إن "ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما ينطبق على سائر صلوات الجماعة، التي أكدنا أن عودتها مبنية على زوال علة تعليقها".
وأضافت الوزارة، في بيان نقله موقع الهيئة الوطنية للإعلام، أنه "لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح في المساجد ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي كون التجمعات بصفة عامة سببا في نقل عدوى فيروس كورونا".

وأوضحت الأوقاف أن "عودة فتح المساجد مرتبطة بعدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر، وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات العامة لم تعد تشكل خطرا على حياة الناس".

وأضافت: "لنسأل الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا وسائر بلاد العالمين" .

وأمس الجمعة أعلنت وزارة الصحة في مصر، تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما رصدت 95 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1794، من بينهما 135 حالة وفاة، بينما تماثل للشفاء 384 حالة حتى الآن.

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