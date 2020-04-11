  • السبت 11 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

جامعة أوكسفورد تزف بشرى للعالم بشأن علاج كورونا

كاريكا

كورونا يفجع "عصام كاريكا" بموت مفاجئ

أمل حجازي

بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بـ"الترانيم"

المفتي ينعي عالم الاجتماع الكبير علي ليلة

المفتي يصدر بيانًا عاجلًا بشأن رفض دفن "شهداء كورونا"

مصطفى خليل

وفاة رجل الأعمال مصطفى خليل بـ"كورونا" بعد تبرعه بثروته

جامعة أكسفورد

الإعلان عن موعد طرح عقار "كورونا"

الملك سلمان وولي العهد

دعوة للصلح إلى الملك سلمان وولي العهد.. هذه تفاصيلها

شعار منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تدرس عودة الإصابة لمتعافين من "كورونا"

كورونا

دولة عربية وحيدة لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا"

جونسون

بريطانيا.. "جونسون" يلجأ للأفلام بعد خروجه من العناية المركزة

صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وبرشلونة

الرياضة

برشلونة وريال مايوركا
برشلونة وريال مايوركا
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

نجم مانشستر سيتي للجماهير: "اجلسوا في بيوتكم"

#

3 مليارات دولار.. صفقة سلاح بين واشنطن والهند

#

حقيقة انتقال «ميسي» إلى مانشستر سيتي

#

مانشستر سيتي يحجز مقعدًا في ثمن نهائي أبطال أوروبا

برشلونة

دفاع

السيتي

صفقة تبادلية

كشفت تقارير إعلامية إلى رغبة كل من برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بإجراء صفقة تبادلية بين الفريقين على مستوى خط الدفاع.
ويرغب برشلونة في الحصول على خدمات لاعب مانشستر سيتي، البرتغالي جواو كانسيلو، مقابل حصول النادي الإنجليزي على البرتغالي نيلسون سيميدو.

وبحسب صحيفة "ذا تيلغراف" البريطانية فإن النادي الإنجليزي ينوي الاستغناء عن لاعبه البرتغالي الذي انتقل لصفوفه ضمن صفقة تبادلية من نادي يوفنتوس، لعدم تقديمه المستوى المطلوب.

يذكر أن كانسيلو خاض 11 مباراة في الموسم الحالي، في الوقت الذي شارك فيه سيميدو رفقة برشلونة في 21 مباراة في الموسم الحالي، قدم خلالها 3 تمريرات حاسمة.

وبرشلونة يسعى لدخول سوق الانتقالات واضعا مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، كأحد أهدافه بالإضافة لعودة البرازيلي نيمار إلى النادي الكتالوني.

و تحظى عودة البرازيلي بدعم كبير من نجم الفريق ليونيل ميسي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأمن يلقي القبض على 22 في واقعة شبرا البهو
» برشلونة ومانشستر سيتي يتبادلان نجميهما
» الأزهر للفتوى: «التَّنَمُّر ضدّ مُصابي كُورونا سُلوكٌ مرفوضٌ ومُحرَّمٌ»
» تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قطر
» صورة نادرة لـ يوسف داوود تشعل مواقع التواصل
» فنان شهير يعلن عن تعافيه من كورونا
» بعد تفشي كورونا.. قرار جديد لنتنياهو في إسرائيل
» فنانة شهيرة تثير الجدل بفيديو عبر "تيك توك"
» "تريزيجيه" يكشف موقفه من الرحيل عن أستون فيلا
» شاهد.. مقيم يسقط جثة هامدة بالكويت
» القبض على شرطي وعشيقته بسبب فيديو هز الـ"تيك توك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية