أديب: عرفت قيمة الجيش بتاعك

11 أبريل 2020 - 09:32 ص

أئكد الإعلامي عمرو أديب، أن فيروس كورونا أصاب مصر في وقت كانت قد تحسنت اقتصاديا بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة.



وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "، قائلا: "ليه مش سامع حد بيقول هو ليه الجيش بينتج أكل، وبيعقم الشوارع، وبيصنع أجهزة تنفس، مش سامع عيل بينتقد أعمال الجيش، وده عشان أعماله بتنجيك".



وأضاف: "عرفت الجيش بتاعك، وعمقك الإستراتيجي،لا تتآمروا على إمكانيات بلدكم، متنزلوهاش على ركبها".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

