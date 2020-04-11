مفاجأة.. سعر عقار فيروس كورونا بمصر

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مصر

بلومبرج

عقار كورونا

كشفت نتيجة تحليل لـ6 أدوية محتملة يتم تجريبها لعلاج وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن أن سعر الدواء المحتمل لن يتجاوز 1 دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 15 جنيها مصريا.

جاء ذلك في وقت تسرع به المختبرات وشركات الأدوية من تجاربها من أجل التوصل إلى دواء لعلاج الفيروس الذي يحصد مئات الأرواح حول العالم على مدار الساعة،  بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج.

 ووفقا للدراسة التي نشرت أمس الجمعة في دورية "Journal of Virus Eradication" فإن سعر الكورس الكامل لعلاج الفيروس بما في ذلك الأدوية القائمة التي روج لقدرتها على علاج الفيروس مثل الهيدروكلوركين، سيتراوح ما بين دولار واحد إلى 29 دولارا على أقصى تقدير.

وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستظهر نتائج الاختبارات السريرية لمجموعة من الأدوية التي ينتظر أن تقدم حلولا لكبح جماح انتشار فيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة.

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