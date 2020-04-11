أسامة كمال: "متصدقوش الصين أوي"

11 أبريل 2020 - 09:23 ص



عاد الإعلامي أسامة كمال، مجددا لمشاهديه عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتحدث مع الجمهور في ظل انتشار فيروس كورونا.



وقال "كمال"، خلال برنامج "مع أسامة كمال" عبر موقع "يوتيوب"، إن رجوعه للتليفزيون ليس في المستقبل المنظور، ولهذا قرر أن يتحدث لمشاهديه ويشاركهم أزمة فيروس كورونا المستجد .



وأشار كمال إلي أن البعض يتعامل مع فيروس كورونا على أنه مجرد أرقام لحالات وفاة وإصابة، ولكن عندما يصاب أو يتوفى شخص قريب منك، فإن الوضع سيختلف تماما، مستدلا بما شعره بعد وفاة صديقه رجل الأعمال منصور الجمال متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



وتابع: "دول العالم مختلفة في طريقة تعاملها مع فيروس كورونا، معقبا: "متصدقوش الصين أوي لما تقول أنها فتحت تاني بعد كورونا، فهي تتخذ إجراءات صارمة حتى الآن".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

