866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

10 أبريل 2020 - 04:34 م

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الجمعة، تسجيل 866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلى الوباء إلى 8114.



أعلن مسؤولو الصحة في بريطانيا، أن عدد القتلى بالفيروس التاجي في المستشفيات الإنجليزية ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 866، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8114 حتى اليوم الجمعة.



وأضاف المسؤولون أن أعمار الضحايا تتراوح بين 27 و100 عام، ولفتوا إلى أن 56 منهم لم يعانوا أي مشاكل صحية معروفة.



وكانت صحيفة "الجارديان"البريطانية، كشفت أن السلطات البريطانية استثنت الوفيات في دور رعاية المسنين، وكذلك الوفيات الحاصلة في عيادات التمريض من إحصائياتها لضحايا فيروس كورونا لتقليل الخسائر.

