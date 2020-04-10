إنهاء عمل الإعلامي محمد الباز بقناة المحور

10 أبريل 2020 - 02:20 م

أنهت قناة المحور عمل المذيع محمد الباز بالقناة، موجهة له الشكر، على الفترة التي قضاها في برنامج 90 دقيقة.

وأعلنت القناة على صفحتها في فيسبوك : " يتقدم الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المحور بالشكر والتقدير للدكتور محمد الباز على الفترة التي قضاها مقدما لبرنامج 90 دقيقة خلفا لعدد من كبار الإعلاميين الذين قاموا بتقديم البرنامج على مدار 15 عامًا.

وأضافت أن الدكتور حسن راتب يؤكد أن برنامج 90 دقيقة سيواصل رسالته الأساسية ليكون منبرا للتنوير والتثقيف في إطار من الحيادية والموضوعية وفقا للثوابت والمبادئ التي تأسست عليها قناة المحور قبل 20 عامًا.

وتابعت القناة : في هذا السياق يتمني الدكتور حسن راتب للدكتور محمد الباز التوفيق في المرحلة المقبلة.











