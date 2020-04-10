» وزير المالية : اقتصادنا يتحمل صدمة كورونا

10 أبريل 2020 - 01:11 م

طمأن الدكتور محمد معيط وزير المالية، المواطنين بشأن الوضع الاقتصادي لمصرفي ظل أزمة فيروس كورونا ، قائلا :" اقتصادنا يتحمل الصدمة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر طوال السنوات الأربع الماضية".



وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الاعلامي محمد علي خير، أن الإصلاح الاقتصادي مكننا من توفير كل احتياجات الدولة المصرية ومتطلبات المواطنين، معقبا: "الوضع الاقتصادي لمصر يتحمل صدمة تأثيرات فيروس كورونا ".



وتابع :" تبعات انتشار فيروس كورونا أثرت على اقتصاد الدولة ولكن الوضع لدينا يسير بطريقة جيدة، واقتصاد مصر يستطيع تحمل الأزمة لحين تحسن الوضع، ولديها استعداداتها لتحمل الصدمة غير المسبوقة".

