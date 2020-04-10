مخرج سينمائي يتحدى الحظر.. ويقيم حفل زفافه داخل جراج

10 أبريل 2020 - 12:27 م

في تحديات جديدة للحظر، خاصة فيما يواجه حفلات الزفاف، والتي حددت مواعيدها قبل الحظر الذي اتخذته معظم الدول للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لجأ بعض العرسان إلى حيل جديدة لإتمام حفلات الزفاف التي طال انتظارها.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت أن العريس " دان ماس " البالغ من العمر 30 عاما، بجنوب أفريقيا قام ببناء مكان مؤقت داخل جراج السيارات ليقيم فيه حفل الزفاف ، منوها أنه فكر بالقيام بشيء مختلف ورومانسي، فأقام حفل الزفاف رغم كل الصعوبات.

كما ظهرت العروس في المقطع المصور بفستان صيفي مطرز بالزهور، وأجريت مراسم صورية لحفل الزفاف.

وفي التفاصيل يقول العريس : تأجيل الزفاف كان صعبا للغاية بالنسبة إليه، فقد كان مقررا إقامته في 21 شهر مارس الماضي، ولكن تم تأجيله لإصابة الشاب بكورونا.

بينما أوضحت العروس جابي ماس البالغة من العمر 27 عاما، طالبة بكلية الحقوق أنه كان صعبا للغاية عدم إقامة الزفاف في موعده، خاصة مع تجهيز كل شيء، الحياة كانت في غاية التوتر.

وبعد تعافى العريس " دان" شددت الحكومة من إجراءات التباعد الاجتماعي، ومنعت الاختلاط والخروج وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

ولكن العريس دان وهو مخرج سينمائي أصرّ على إتمام فرحه وقام بتصويره بكاميرا.

وحظى مقطع الفيديو الذي وثق زفافه وهو يتحدى كورونا على أكثر من 250 ألف مشاهدة لفرح يتحدى كورونا والحظر المفروض بسبب كورونا.