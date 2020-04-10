إعلامي :بناتي لسانهم طويل

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النهار

تامر أمين

كورونا الحظر

أكد الإعلامي، تامر أمين، أن حظر التجول الذي فرضته الحكومة له فوائد عديدة، معقبا: "الحظر مكنّي أن شخصيًا في معرفة أشياء وأمور عن بناتي مكنتش أعرفها في الـ 20 سنة الماضية".

 وأضاف أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلا :" الجلوس مع بناتي خلاني أعرف عنهم حاجات مكنتش أعرفها مثل هوياتهم وطباعهم و(طولة لسانهم) .

وحذر الإعلامي المواطنين من السلوكيات الخاطئة ، معقبا :" بعض الأشخاص يتحايلون على الحظر مثل الوقوف على النواصي والتجمع والسهر في بعض الأماكن،بعض الناس يحبون طبع "آخر اللحظة" بحيث ينزلون قبل انتهاء الحظر بدقائق معدودة لشراء مستلزماتهم وطعامهم.

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