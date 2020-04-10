إعلامي :بناتي لسانهم طويل

10 أبريل 2020 - 12:23 م

أكد الإعلامي، تامر أمين، أن حظر التجول الذي فرضته الحكومة له فوائد عديدة، معقبا: "الحظر مكنّي أن شخصيًا في معرفة أشياء وأمور عن بناتي مكنتش أعرفها في الـ 20 سنة الماضية".



وأضاف أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلا :" الجلوس مع بناتي خلاني أعرف عنهم حاجات مكنتش أعرفها مثل هوياتهم وطباعهم و(طولة لسانهم) .



وحذر الإعلامي المواطنين من السلوكيات الخاطئة ، معقبا :" بعض الأشخاص يتحايلون على الحظر مثل الوقوف على النواصي والتجمع والسهر في بعض الأماكن،بعض الناس يحبون طبع "آخر اللحظة" بحيث ينزلون قبل انتهاء الحظر بدقائق معدودة لشراء مستلزماتهم وطعامهم.

