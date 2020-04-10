سعفان:متوفون وملاك أراضي تقدموا لمنحة الـ 500 جنيه

10 أبريل 2020 - 12:21 م

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عدد المتقدمين للحصول على منحة الـ500 جنيه ،حيث يبلغ مليون و 900 ألف مواطن ومن يستحق الصرف مليون و 400 ألف مواطن، وذلك بعد اكتشاف حالات وفيات بين الأسماء المتقدمة للصرف وأسماء أطفال مدرجة، وعدد آخر يمتلك حيازات زراعية ومواطنون آخرون يمتلكون ممتلكات ومنقولات وآخرون لديهم معاشات حكومية أو خاصة فضلا عن مستحقين لبرنامج تكافل وكرامة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي مصطفى بكري،بأنه تم الاتفاق على آليات صرف منحة الـ 500 جنيه على العمالة غير المنتظمة.



وتابع :" عملية صرف المنحة تبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الخميس المقبل، على أن يصل رسالة نصية عبر رقم الهاتف المسجل له عبر الموقع والتي تشمل يوم صرف وأيضا المنفذ الذي يصرف منه المنحة التي ستكون عبر 4 ألاف منفذ عبر مكاتب البريدو600 مدرسة في مختلف المحافظات وأيضا عبر فروع بنك التنمية الزراعي".



