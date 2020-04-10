  • الجمعة 10 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

السعودية.. تشديد إجراءات مكافحة كورونا بالمدينة المنورة

سعفان

"سعفان": ملاك أراضي ومتوفون ضمن المتقدمين لمنحة الـ 500 جنيه

ارشيفية

ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان

مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

قطط وكلاب - أرشيفية

رسميًا.. "كورونا" يجبر الصين على منع أكل القطط والكلاب

علي ربيع: "الستات بيدعولي ونفسي أبقى زي عادل إمام"

عاجل..الموت يفجع علي ربيع في أحب الناس إليه

صلاح

إنجاز جديد لـ "صلاح" بدوريات أوروبا

إنهاء عمل الإعلامي محمد الباز بقناة المحور

إنهاء عمل الإعلامي محمد الباز بقناة المحور

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

خلاف قوي بين شيوخ "دي إم سي" و السبب الجن

ميسى

"ميسى" يكشف حقيقة انتقاله لإنتر ميلان

فيديو نادر لصدام: اللي يسمع اسمه يردد الشهادة هيلحق ربه

الحياة السياسية

فيديو نادر لصدام: اللي يسمع اسمه يردد الشهادة هيلحق ربه
فيديو نادر لصدام: اللي يسمع اسمه يردد الشهادة هيلحق ربه
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

فيديو نادر.. الصلاة الأخيرة لصدام حسين

#

فيديو نادر لإليسا ووالدتها بعيد الأم

#

فيديو نادر.. 40 قرشا يلتهمون حوتا ضخما

#

لأول مرة.. فيديو نادر لوالد إيهاب توفيق بعد وفاته

صدام اللي يسمع اسمه

مجرزة الرفاق

قيادات البعث

أعاد نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادرا لصدام حسين، والذي يظهر فيه  بقاعة واسعة يجتمع فيها مع قيادات حزب البعث، بعد توليه الحكم بأسابيع.

وفي دقائق بعد اعتلائه منصة القاعة أمام قيادات البعث وأثناء تدخينه لسيجار يقول: اللي يسمع اسمه يروح يردد الشهادة ويلحق ربه".

وقد عرفت هذه المجزرة تاريخيا بمجزرة الرفاق، حيث تم اقتياد بعض القيادات البعثية إلى الإعدام ، بتهمة بموالاتهم للنظام السابق.

وعقب هذه العملية تم سيطرة صدام على البلاد سيطرة كاملة، حيث تم التصفيق له في القاعة من باقة القيادات، بعد أن بث الرعب بين الجميع.

وكان الأكاديمي التونسي محمد هنيد قد علق على الفيديو بالقول : " أخي محمد بكيت كما لم يبك أحد يوم إعدامه لكننا اليوم نحتاج نقدًا عقلانيًا للذات لا عواطف مهلكة حفظك الله".

جاء هذا في رده على حساب محمد المكاحلة الذي علق قائلا :" العراق العظيم ومركز الحضارة والعزة العربية لم يصنعهما إلا الحكم الوطني الذي بدأ بعد هذه اللحظة المجيدة.. الغريب أنك تتحدث عن حكام العرب بنفس مشابه لهذه اللحظة وأظنك لو ملكت من الأمر شيئا لما اكتفيت بسجنهم العالم كله تحت قبضة الاستبداد ولكن بطرق أتعجب عجزكم عن رؤيتها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية
» تراجع القيمة التسويقية لنجم الأهلي .. واللاعب يخسر 1,7 مليون
» أمريكا.. كورونا يهاجم السجون ويصيب مئات النزلاء
» الكشف عن هوية الشاب الذي ظهر في فيديو السيسي أمس
» احذر تسخين هذه الأطعمة في "الميكرويف".. سم قاتل
» فلسطين تسجل ثانى حالة وفاة بـ "كورونا"
» الصحة العالمية تحسم الجدل وتكشف علاقة الحيوانات الأليفة بـ"كورونا"
» 50 إصابة بـ"كورونا" على متن "شارل ديجول"
» فضائح مخلة تلاحق قسا أمريكيا
» وفاة نجم "زعيم الثغر" عن عمر ناهز 78 عاما
» وزير المالية : اقتصادنا يتحمل صدمة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية