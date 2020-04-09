  • الجمعة 10 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

السعودية.. تشديد إجراءات مكافحة كورونا بالمدينة المنورة

سعفان

"سعفان": ملاك أراضي ومتوفون ضمن المتقدمين لمنحة الـ 500 جنيه

ارشيفية

ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان

مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

قطط وكلاب - أرشيفية

رسميًا.. "كورونا" يجبر الصين على منع أكل القطط والكلاب

علي ربيع: "الستات بيدعولي ونفسي أبقى زي عادل إمام"

عاجل..الموت يفجع علي ربيع في أحب الناس إليه

صلاح

إنجاز جديد لـ "صلاح" بدوريات أوروبا

إنهاء عمل الإعلامي محمد الباز بقناة المحور

إنهاء عمل الإعلامي محمد الباز بقناة المحور

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

خلاف قوي بين شيوخ "دي إم سي" و السبب الجن

ميسى

"ميسى" يكشف حقيقة انتقاله لإنتر ميلان

بالفيديو..

أستاذ علم فيروسات يوضح معلومة هامة عن ضحايا كورونا

آخر الأخبار

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

نيويورك تايمز تكشف مفاجأة صادمة عن علاج كورونا الذي روج له ترامب

#

الصحة تكشف سرًا عن أصغر شاب توفي بـ كورونا في مصر: عمره 37 سنة

#

هاني الناظر يكشف مفاجأة سارة: لقاح ناجح لـ"كورونا" قريبا جدا

#

معلومة تنشر لأول مرة عن فيروس "كورونا"

أكد دكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، أن فيروس كورونا لا يعيش على الأراضي والتراب إلا حوالي 3 ساعات، لذلك الفيروسات لا تعيش داخل جسد الميت بعد دفنه.
وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر من القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، يوم الخميس، إن وزارة الصحة تطبق إجراءات احترازية وقائية مشددة خلال إجراءات دفن جثة المتوفي بفيروس كورونا، والتي تبدأ بتغسيل الجثة تحت رعاية فريق طبي يرتدون جميع ملابس الوقاية الشخصية، ثم يتم وضع الجثة داخل ملابس بيضاء يتم تعقيمها بكل حذر، ثم توضع الجثة داخل كيس غير منفذ للهواء.
وأضاف أنه يتم نقل الجثة داخل سيارة الإسعاف مع تواجد شخص واحد فقط بجانب الجثة، ثم يتم وضعها داخل صندوق خشبي معقم بالكامل، ولا يفتح الصندوق إلا في حالة الصلاة، حتى يتم دفن المتوفي في مثواها الأخير.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية
» تراجع القيمة التسويقية لنجم الأهلي .. واللاعب يخسر 1,7 مليون
» أمريكا.. كورونا يهاجم السجون ويصيب مئات النزلاء
» الكشف عن هوية الشاب الذي ظهر في فيديو السيسي أمس
» احذر تسخين هذه الأطعمة في "الميكرويف".. سم قاتل
» فلسطين تسجل ثانى حالة وفاة بـ "كورونا"
» الصحة العالمية تحسم الجدل وتكشف علاقة الحيوانات الأليفة بـ"كورونا"
» 50 إصابة بـ"كورونا" على متن "شارل ديجول"
» فضائح مخلة تلاحق قسا أمريكيا
» وفاة نجم "زعيم الثغر" عن عمر ناهز 78 عاما
» وزير المالية : اقتصادنا يتحمل صدمة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية