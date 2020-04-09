أستاذ علم فيروسات يوضح معلومة هامة عن ضحايا كورونا

09 أبريل 2020 - 11:50 م

أكد دكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، أن فيروس كورونا لا يعيش على الأراضي والتراب إلا حوالي 3 ساعات، لذلك الفيروسات لا تعيش داخل جسد الميت بعد دفنه.



وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر من القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، يوم الخميس، إن وزارة الصحة تطبق إجراءات احترازية وقائية مشددة خلال إجراءات دفن جثة المتوفي بفيروس كورونا، والتي تبدأ بتغسيل الجثة تحت رعاية فريق طبي يرتدون جميع ملابس الوقاية الشخصية، ثم يتم وضع الجثة داخل ملابس بيضاء يتم تعقيمها بكل حذر، ثم توضع الجثة داخل كيس غير منفذ للهواء.

