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وزير المالية: السياحة والطيران الأكثر تضررا من كورونا

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الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر جيدة، فالمستويات المالية والنقدية والمخزون الإستراتيجي أمور مطمئنة على كافة الاتجاهات.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام تداعيات فيروس كورونا وذلك بعد نجاح تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وتابع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن من ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تدبير قرض مساند لقطاع الطيران بعد تعليق نشاط الطيران ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
واكد وزير المالية أن قطاع السياحة والطيران الأكثر تضررا ولذلك يتم الوقوف بقوة بجانب السياحة والطيران، كما تمت الموافقة على تأجيل المستحقات، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات المساندة للقطاعيين.
وحول أزمة عمال التشجير بوزارة الزراعة، قال وزير المالية أنه كانت هناك عدم قدرة من مديريات الزراعة على اعتماد بيانات العاملين بالتشجير، مؤكدا أن الأحكام القضائية الخاصة بعمال التشجير تحترم وتنفذ متعهدا بالنظر في أزمة عمال التشجير.

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