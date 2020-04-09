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لدورهم في انقلاب السودان.. حزب "الترابي" يطالب بمحاكمة قياداته

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طالب حزب "المؤتمر الشعبي" بالسودان، الخميس، بإحالة قياداته الموقوفين على خلفية قضية تدبير انقلاب 1989 - الذي أوصل الرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة – إلى المحاكمة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد الوهاب أحمد، الأمين السياسي للحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي لوكالة "الأناضول"، ردًا على إعلان النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، إرجاء المحاكمة لحين انحسار فيروس كورونا من البلاد.

وقال عبد الوهاب إن "حديث النائب العام عن تأجيل إجراءات القضية هو كلام سياسي (..) يستهتر بالقانون ويمارس الخصومة السياسية".

وأضاف: "لا ندري متى ينحسر وباء كورونا في السودان، خاصة وأن النائب العام سبق وأطلق سراح تجار المخدرات ومغتصبي الأطفال من السجون بحجة الفيروس".

ومؤخرا، قال النائب العام إن "النيابة العامة أكملت التحقيقات في عدد من القضايا، أبرزها قضية انقلاب 1989، وستبدأ إجراءات المحاكمة بعد انحسار وباء كورونا بالبلاد".

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