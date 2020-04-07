» فلسطين تعزل 3 مناطق موبوءة بـ"كورونا"

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فلسطين

القدس

رام الله

كورونا

عزلت السلطات الفلسطينية 3 قرى تابعة للقدس وبلدة في رام الله لأنها موبوءة بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد فيها.

وأعلن كمال الشخرة مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة أن قرار العزل جاء في قرى بدو وقطنة والجدير شمال غربي القدس وبلدة بيتونيا في رام الله بعد تسجيل 15 إصابة جديدة.

كما أعلنت ليلي غنام، محافظ رام الله إغلاق كامل للمناطق الموبوءة وسيتم توقيع عقوبات علي المخالفين تتجاوز حجز سياراتهم وطبق هذا التشديد منذ أمس، حسبما نشتر"صدي البلد".

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم أعلن أمس أن أعداد الإصابات وصلت إلى 252 إصابة حتى ظهر أمس.

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