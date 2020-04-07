الهلالي عن كورونا في رمضان: "اللي قلقان يفطر"

07 أبريل 2020 - 11:07 ص

أجاب الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على تساؤل البعض حول الصوم في رمضان أم لا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد؟.

وقال الهلالي خلال حواره عبر فيديو "كونفرانس"، ببرنامج "الحكاية"، على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "يجوز للمسلم الإفطار في شهر رمضان المقبل إذا كان قلقًا من أن صيامه سيؤدي به إلى الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف: "هنا معدن الإنسان بيظهر، لو أنا شكاك وخايف وعندي فوبيا من الكورونا هتلاقي إزازة المياه جنبي على طول، ولا هتلاقي حاجة عندي اسمها صيام، صيام إيه؟" معقبا: "الدين جاء لخدمة الإنسان وليس الإنسان جاء ليخدم الدين".

وتابع: "لو أنا نفسي أموت صايم بقى، هصوم في رمضان حتى لو ريقي نشف عادي، أموت صايم، فكل إنسان هو وشأنه، الصوم عبادة بينه وبين ربه، والإنسان لازم يشوف المصلحة فين ومصلحة أسرته فين ويعملها".