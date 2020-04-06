» الاتحاد الأوروبي يقترح إهداء الدوري الإنجليزي لليفربول

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الدوري الإنجليزي

ليفربول

ألمح ألكسندر تشيفيرين، رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا"، اليوم إلى منح لقب الدوري الإنجليزي لنادي ليفربول هذا الموسم 2019-2020.

وقال تشيفيرين في تصريحات صحفية نقلها موقع ليفربول إيكو:" لا توجد طريقة تحرم ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذا استكمل الدوري فسيفوز ليفربول به بكل تأكيد رغم أنه فعليًا لم يتوج به بعد، لكن على القمة فارق كبير".

وأضاف:" وإذا تم إلغاء الدوري فسنجد طريقة لاحتساب النتائج النهائية وتسمية بطل المسابقة، لذا لا أرى سيناريو أو طريقة لا يتوج فيها ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يذكر أن الدوري الإنجليزي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة والتي كان يتصدرها ليفربول برصيد 82 نقطة، ويحتاج فقط لتحقيق 6 نقاط للفوز باللقب بشكل رسمي.

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