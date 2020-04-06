الصحة العالمية: هذه الدولة الوحيدة الخالية من "كورونا"

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين 6 أبريل، أن اليمن لا يزال خاليًا من فيروس كورونا المستجد.

وأكد ممثل المنظمة في اليمن ألطف موساني، في بيانٍ جديدٍ حول شائعات انتشار كورونا في البلاد، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن اليمن هو البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أية حالة إصابة حتى صباح اليوم.

وأشار موساني إلى أن المختبرات المركزية في صنعاء وعدن تعمل بشكل جيد ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يوميا، مضيفًا، "أنه لم تسجل أية حالة إصابة حتى الآن".

وأوضح أنه تم التعامل مع أكثر من 150 بلاغ اشتباه بالفيروس وتم التحقق منها عبر فرق الاستجابة السريعة التي تساعد في تشخيص الحالات، لافتًا إلى أن نحو 333 فريق استجابة سريعًا يعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات.

ونوه بأن منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية في اليمن لتجهيز وحدات العناية المركزة في المستشفيات، ومع العاملين الصحيين لتزويدهم بالكيفية التي تمكنهم من التعامل مع فيروس كورونا.