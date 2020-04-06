» الموت يفجع "هوليوود".. وفاة نجم عالمي بسبب"كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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"بحزن عميق يجب أن نعلن وفاة جاي بيندكت".. كلمات أعلنها الموقع الرسمي للفنان، لافتا إلي أن سبب الوفاة هي المضاعفات التي نشأت عن عدوى فيروس"كورونا" المستجد

وأشار الموقع إلى أنه توفي عن عمر يناهز 68 عاما ولم يتم الإعلان عن وفاته إلا اليوم، حسبما نشرت"صدى البلد".

وشارك النجم الراحل في العديد من الأعمال منها فيلم Aliens وفي The Dark Knight Rises وكذلك في فيلم Foyle’s War .

ومن أشهر الملسلسلات التي شارك فيها Page Eight, X-Bomber, The Dirty Dozen: Next Mission , .



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