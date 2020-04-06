  • الإثنين 06 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

فلوسنا خلصت.. طلاب بأوكرانيا يستغيثون بالرئيس السيسي

أحمد موسي

أحمد موسى: السجون يتم تطهيرها يوميًا

وزير التنمية المحلية

إحنا شايفينكم وكورونا لن تمنعنا من محاسبة أحد

حسام عاشور

أول رسالة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

وزير التموين

قرار عاجل من "التموين" وبشرى سارة للمواطنين

خالد الجندي

"الجندي": بخلكم سبب انتشار كورونا

شوبير

"شوبير" يحسم واجه "عاشور" المقبلة

وزير المالية

المالية تزف بشرى سارة للشركات المصدرة

فى مثل هذا اليوم.. بداية سقوط نظام معمر القذافي

"لا يحب النساء".. فنانة شهيرة تكشف مفاجآت عن معمر القذافي

أول عملية ولادة لأم مصرية مصابة بـ"كورونا"

مفاجأة بشأن السيدة المصابة بكورونا بعد ولادتها

بشرى سارة من المالية للموظفين

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية
Advertisements

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

المالية تزف بشرى سارة للشركات المصدرة

#

9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

#

"هيحصل في يوليو".. بشرى سارة من وزير المالية

#

بشرى سارة للأهلى من جنوب إفريقيا

المالية

مرتبات

كورونا

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم صرف راتب شهر أبريل بدأ من الأحد  19 أبريل بدلاً من الخميس 23، لافتًا إلي أنه سيتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها علي 4 أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 إبريل.

وطالب في البيان الذي تلقت "المصريون" نسخة منه الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار الوزير إلي  أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر أبريل لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 18 وزارة وهيئة يوم 19 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 21 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 أبريل، مشيرًا إلى أنه تم إعلان مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي المحددة لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها بمنظومة الدفع الإلكتروني. الخاصة بالوزارة.

وناشد العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن الكافة الجهات ستقوم بإتاحة المرتبات اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عقد جلسات البرلمان من خلال "فيديو كونفرانس"
» الموت يفجع "هوليوود".. وفاة نجم عالمي بسبب"كورونا"
» فريدة عثمان تشكر "السيسي" وتتبرع لصندوق "تحيا مصر"
» إسرائيل ترسل 11 طائرة لهذه الدولة لمواجهة "كورونا"
» لاعب أجنبى جديد خارج قائمة الأهلى
» «طلب الزواج من فنان شهير وأساء لجده».. حفيد عمر الشريف يثير الجدل
» الأهلى يدفع 12 ألف دولار شهريا لعلاج مؤمن زكريا
» بشرى سارة من المالية للموظفين
» شاهد.. ممرضة تبكي: "أرجوكم أبقوا فى منازلكم"
» نجل فنانة شهيرة يكشف حقيقة وفاتها بكورونا
» إصابة نمر في حديقة حيوانات أمريكية بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية