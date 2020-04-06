إحنا شايفينكم وكورونا لن تمنعنا من محاسبة أحد

06 أبريل 2020 - 11:45 ص





عقب الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على توجيه مجلس الوزراء بإحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية، قائلاً:"القرار ينطبق على جميع المحافظات المصرية، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع المخالفين، وفقًا لقانون الطوارئ.



وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن القرار منطبق على أي بناء مخالف سواء سكني أو غير سكني، أكان على أرض يمتلكها صاحب المبنى، أو على أرض الدولة.



وتابع: "البعض تخيل أن الدولة منشغلة في مكافحة كورونا، ومن ثم يمكنه بناء مبنى مخالف، إحنا شايفين الكل وكورونا مش هتمنعنا نحاسب المخالفين للقانون".

