أول ظهور لابنة "صلاح" على مواقع التواصل

06 أبريل 2020 - 10:10 ص

دشن النجم محمد صلاح، صفحة لابنته مكة عبر إنستجرام، مستغلا فترة العزل المنزلى، ودعا كل محبيه للاشتراك فيها.

وظهرت ابنة "صلاح" فى أكثر من مناسبة لتخطف الأنظار والكاميرات من أبيها، مثلما ظهرت فى الجولة الأخيرة من البريميرليج الموسم الماضى، وتواجدها باستمرار على مواقع السوشيال ميديا، فى ظل حرص والدها على نشر صورها.

كما اختار فيفا الهدف الذى سجلته الطفلة عقب تتويج النجم المصرى بجائزة الحذاء الذهبى لأفضل هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز بالموسم المنتهى، بأفضل هدف حيث علقت "هدف الموسم".

وكذلك فيديو ترقص فيه فى إحدى المناسبات على أحد الأغانى الشعبية، ليتحول اهتمام محبى محمد صلاح إلى الاهتمام بمكة.