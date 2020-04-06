تعليق ناري من مروان محسن على تصريح مجدي عبدالغني المسيء لوليد سليمان

06 أبريل 2020 - 06:38 ص

دعم مروان محسن - نجم النادي الأهلي - زميله وليد سليمان بعد الهجوم الذي تعرض له من مجدي عبد الغني في أحد البرامج.



وقال مجدي عبد الغني في تصريحات له: كيف يحصل وليد سليمان على 11 مليون بالموسم ويتشرط ألا يحصل أي لاعب آخر على راتب أعلى منه؟، هذه هي لجنة الكرة؟، هذه لجنة كرة عويجة".



و رد وليد سليمان نجم الأهلي بتغريدة غامضة قال فيها: القافلة تسير و ....



وعلق مروان محسن على تغريدته قائلا: أنت أكبر من الناس دي يا حاوي.



