تعليق ناري من مروان محسن على تصريح مجدي عبدالغني المسيء لوليد سليمان

أحمد عادل شعبان
دعم مروان محسن - نجم النادي الأهلي - زميله وليد سليمان بعد الهجوم الذي تعرض له من مجدي عبد الغني في أحد البرامج.
وقال مجدي عبد الغني في تصريحات له: كيف يحصل وليد سليمان على 11 مليون بالموسم ويتشرط ألا يحصل أي لاعب آخر على راتب أعلى منه؟، هذه هي لجنة الكرة؟، هذه لجنة كرة عويجة".
و رد وليد سليمان نجم الأهلي بتغريدة غامضة قال فيها: القافلة تسير و ....
وعلق مروان محسن على تغريدته قائلا: أنت أكبر من الناس دي يا حاوي.
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