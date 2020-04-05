محلل اقتصادي: كورونا أسوأ أزمة يعيشها العالم

05 أبريل 2020 - 11:40 م

قال عاصم منصور الخبير الاقتصادي، إن الأزمة التي نعيشها تعتبر الأسوأ على المستوى الصحي والاقتصادي والتي ناتجة عن توقف العرض والطلب، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا منع العامل من النزول ومنع ظهور منتج ومنع المستهلك من الشراء.



وأوضح "منصور"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أنه من المتوقع حدوث ركود لكن لا أتمنى أن يحدث كسادًا مثلما حدث في 1945، حيث حدث حتى الآن 33 ركودًا وهذا أمر طبيعي ناتج عن حدوث أزمات مالية أو زيادة في القروض وتعثر الشركات وزيادة أعداد البشر، مشيرًا إلى أن العالم لم يشهد كسادًا جديدًا مثلما حدث في 1929 الذي استمر لمدة 10 سنوات.



وأشار إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العالم والشرق الأوسط، حيث تقدم حوالي 10 ملايين مواطن أمريكي بطلب إعانة بطالة منذ يوم 14 مارس، ومن المتوقع أن تتخطى نسبة البطالة في أمريكا 30%، لافتًا إلى أن أمريكا تنفق سنويًا 16% من ميزانيتها على الناتج المحلي، كما أنه ما يحدث الآن عجلة النمو متوقفة وليس هناك تباطؤً.









