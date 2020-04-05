» بعد حفلة جنسية.. غرامة ضخمة في انتظار نجم «مانشستر سيتي»

05 أبريل 2020 - 07:26 م

يواجه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، "كايل ووكر" غرامة بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني، بعد خرقه لقواعد الحجر الصحي وتنظيم حفلة جنسية مع فتاتين.





وفي التفاصيل التي نشرتها الصحف البريطانية، فإن "ووكر" وأحد أصدقائه، استدعيا يوم الثلاثاء الماضي، فتاتي ليل، لقضاء الليلة معهما في شقته الفاخرة، واستمرت السهرة لأكثر من 3 ساعات، قبل أن تغادر الفتاتان المنزل في حدود الساعة الثانية ليل الأربعاء.





وفي نفس اليوم الذي حث فيه الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي على اتباع المبادئ التوجيهية الحكومية بشأن الابتعاد الاجتماعي من خلال البقاء في المنزل.





وقامت لويز ماكنمارا البالغة (21 عامًا) بفضح نجم مانشستر وصديقه وكشف حقيقة ما جرى.









وأضافت الفتاة التي تدرس علم الجريمة في جامعة "مانشستر متروبوليتان": "أعمل مع وكالة في مانشستر. تلقيت رسالة من مديري تقول أن عميلاً رفيع المستوى يبحث عن شخص أنيق. أخذت سيارة أجرة من مانشستر وتوجهت إلى العنوان".









كان صديقه في استقبالها، وكانت هناك هناك فتاة أخرى. وبينما حاول "ووكر" الحفاظ على سرية هويته، ذهبت الفتاتان لتدخين سيجارة في الشرفة، حيث تعرفت على هويته الفتاة البرازيلية، بحسب صحيفة "ذا صن".









وأضافت "لويز"، أنه قام وهو وصديقه بدفع 2200 جنيه إسترليني لهما قبل دخولهما غرفة النوم، واستمرا معهما حتى الساعة 2صباحًا يوم الأربعاء.









وبدأت إدارة مانشستر سيتي تحقيقًا في الواقعة، حيث سيتجه النادي لتغريم المدافع الإنجليزي أجر أسبوعين.









وأصدر ووكر (29 عامًا)، اعتذارًا، قال فيه: "أريد أن أغتنم هذه الفرصة لإصدار اعتذار عما قمت به الأسبوع الماضي. أتفهم أن موقفي كلاعب كرة قدم محترف يجلب المسؤولية لكوني قدوة. على هذا النح، أود أن أعتذر لعائلتي وأصدقائي والنادي والمشجعين والجمهور".









وقال متحدث باسم النادي: “مانشستر سيتي على علم بالقصة الي نشرت في صحيفة تابلويد حول الحياة الخاصة لكايل ووكر، فيما يتعلق بانتهاك الإغلاق المفروض، وقواعد التباعد الاجتماعي".









وأشار إلى أن "لاعبي كرة القدم قدوة عالمية، وقد عمل فريقنا واللاعبون لدعم الجهود التي لا تصدق من قبل إدارة الصحة العامة في إنجلترا والعاملين الرئيسيين الآخرين في مكافحة آثار فيروس Covid-19 بأي طريقة ممكنة".









ولفت إلى أن "أفعال كايل في هذا الأمر خالفت هذه الجهود بشكل مباشرـ نشعر بخيبة أمل لسماع هذه الادعاءات، سوف ننفذ إجراءً تأديبيًا داخليًا".







