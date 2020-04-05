"على اليخت".. ياسمين صبري تثير الجدل مع "أبوهشيمة"

05 أبريل 2020 - 05:33 م

أثارت الفنانة ياسمين صبري، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة من اليخت الخاص بخطيبها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

ونشر الثنائي في وقت واحد صورة من اليخت الخاص برجل الأعمال "أبوهشيمة" في البحر، حيث نشر كل منهما الصورة عبر خاصية "استوري" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو ما أكد للمتابعين أنهما سويًا على اليخت رغم عدم ظهورهما في الصور.

وأثارت الصور الجدل، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم، بسبب انتشار وباء كورونا، والذي ألزم الجميع التزام الحجر المنزلي.

واعتبر البعض أن "أبوهشيمة" وخطيبته الفنانة ياسمين صبري قرر فك الحجر المنزلي والخروج في نزهة بحرية على اليخت الخاص بخطيبها، فيما انتقدهم البعض مطالبين إياهم بالتزام الحجر المنزلي وعدم تشجيع الناس على الخروج.

وكان أبو هشيمة أعلن ارتباطه رسميا بياسمين صبري على أن يتم الاحتفال بالزاوج في حفل كبير قريبا، كما كشف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر أن علاقة الثنائى بدأت قبل حوالى ثلاثة أشهر، وأنه وسيتم عقد القران خلال ثلاثة أشهر أي بعد رمضان".