مفاجأة غير متوقعة.. بيراميدز يخطف ثالث نجوم الأهلي

05 أبريل 2020 - 04:20 م

بعد نجاح نادي بيراميدز في ضم نجمي الأهلي شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي وأحمد فتحي، يستعد النادي إلى خطف النجم الثالث إلى صفوفه.

وفجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة، مؤكدًا أن نادي بيراميدز، دخل فى مفاوضات قوية مع أحمد حجازى مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف ويست بروميتش الإنجليزي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب "شوبير" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مفاجأة بيراميدز يُفاوض أحمد حجازي".

ويعد أحمد حجازى واحدا من أهم المدافعين فى الكرة المصرية خلال الوقت الحالي فى ظل القدرات الفنية والبدنية القوية التى يتمتع بها وتواجده بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر.