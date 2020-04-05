  • الأحد 05 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كاف

"كاف" يزف بشرى سارة للقطبين

الإعلامية رضوي الشربيني

الشربيني: "الرجالة مش هيعرفوا يخونوا ستاتهم تاني"

مشاري راشد: هذا ما تريده الجزيرة .. "فاعتبروا"

مشاري راشد: لا يستحب الدعاء برفع كورونا عن الكفار

الاهلى وبيراميدز

بيراميدز يجهز مفاجأة جديدة للأهلى

ريال ينطح ريال.. ورسالة من سلطنة عمان لقطر

ريال ينطح ريال.. ورسالة من سلطنة عمان لقطر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار رئاسى عاجل بشأن العاملين بمعهد الأورام

يسير عاريا ويحمل سيفين

يسير عاريا ويحمل سيفين.. تفاصيل مواجهة الشرطة لمصاب كورونا

المحامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: خسرنا الرهان وأزمة كورونا هتطول

ارشيفية

أسماء المحظوظين.. 17دولة لم تسجل إصابات بـ"كورونا"

ارشيف

فضيحة جنسية تلاحق نجم مانشستر.. واللاعب يعتذر

"كاف" يزف بشرى سارة للقطبين

الرياضة

كاف
كاف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الأهلى يزف بشرى سارة للأعضاء الجدد

#

صندوق النقد يزف بشرى سارة للكويتيين

#

مكافآت استثنائية.. "السيسي" يزف بشرى سارة للأطباء

#

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

افريقيا

بطولات

احمد احمد

كاف

اهلى

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تشكيل لجنة طوارئ خاصة برئاسة أحمد أحمد، لحسم مصير بطولتى دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بعد انتشار فيروس كورونا الخطير خلال الوقت الراهن، فى ظل رفضه فكرة إلغاء منافسات الدور قبل النهائى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية مشاورات مبدئية من قبل أحمد أحمد، رئيس "كاف"، مع أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ولم يجد "كاف" سوى تأجيل لقائي الأهلى أمام الوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء المغربي بعد أن كان من المقرر أن تقام المباراتان فى الأول من مايو المقبل، واستقر "كاف" على تحديد موعد المباراتين خلال شهر يونيو المقبل بشكل مبدئي وفقا للسيطرة على الكورونا وتقارير منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن "كاف" قرر تعليق جميع الأنشطة والبطولات الخاصة به فى الوقت الحالى وقرر تأجيل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2021 بجانب تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين، بالإضافة إلى غلق مقر الكاف بالقاهرة كإجراءات وقائية لمواجهة كورونا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» روسيا تكشف حقيقة صادمة عن مواطنيها المصابين بـ"كورونا"
» أزمة جديدة تضرب أندية الدوري الإنجليزي
» السياحة تستقبل الوفد الثاني للعائدين من واشنطن بمرسى علم
» وفاة حارس منتخب سوريا بـ "كورونا"
» "عبد العال" يعلن أولى صفقات المارد الأحمر
» ملكة جمال التنس تطالب الجميع بمراسلتها: وهذا هاتفي
» أول عملية ولادة لأم مصرية مصابة بـ"كورونا"
» طلب إحاطة لمجلس الوزراء بخصوص "كورونا"
» 3 طرق بسيطة لتخفيف التهابات الجيوب الأنفية.. تعرف عليها
» عاصفة ترابية تضرب القاهرة الكبرى
» عروض بالجملة لمهاجم الأهلى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية