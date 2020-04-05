"كاف" يزف بشرى سارة للقطبين

05 أبريل 2020 - 02:51 م

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تشكيل لجنة طوارئ خاصة برئاسة أحمد أحمد، لحسم مصير بطولتى دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بعد انتشار فيروس كورونا الخطير خلال الوقت الراهن، فى ظل رفضه فكرة إلغاء منافسات الدور قبل النهائى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية مشاورات مبدئية من قبل أحمد أحمد، رئيس "كاف"، مع أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ولم يجد "كاف" سوى تأجيل لقائي الأهلى أمام الوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء المغربي بعد أن كان من المقرر أن تقام المباراتان فى الأول من مايو المقبل، واستقر "كاف" على تحديد موعد المباراتين خلال شهر يونيو المقبل بشكل مبدئي وفقا للسيطرة على الكورونا وتقارير منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن "كاف" قرر تعليق جميع الأنشطة والبطولات الخاصة به فى الوقت الحالى وقرر تأجيل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2021 بجانب تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين، بالإضافة إلى غلق مقر الكاف بالقاهرة كإجراءات وقائية لمواجهة كورونا.