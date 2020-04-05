الإفراج عن سيارات بـ 5 مليارات و174 مليون جنيه

05 أبريل 2020 - 01:55 م

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال مارس الماضي، وهو الشهر الخامس عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 5 مليارات و174 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و344 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 12 ألفًا و157 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات و330 مليون جنيه خلال مارس الماضي، وتم تحصيل نحو 952 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من مليار و664 مليون جنيه.

أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1691 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 845 مليون جنيه خلال مارس الماضي، وتم تحصيل 196 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 74 مليون جنيه.

أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 874 رسالة قطع غيار سيارات خلال مارس الماضي بقيمة بلغت 999 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 112 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 21 مليون جنيه.