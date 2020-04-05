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أول عملية ولادة لأم مصرية مصابة بـ"كورونا"
أول عملية ولادة لأم مصرية مصابة بـ"كورونا"
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متابعات- أمينة عبد العال

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أسوان

ولادة قيصرية

فيروس كورونا

أجرى فريق طبي في الساعات الأولى من اليوم عملية ولادة قيصرية لسيدة كانت مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، داخل مستشفى الغردقة العام.

وكان الفريق الطبي برئاسة الدكتور رضا النجار استشاري أمراض النساء والتوليد أجرى العملية بالتنسيق مع الأجهزة الطبية المختصة والطب الوقائي، حيث تم إجراء العملية باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجهيز الفريق الطبي للبدل الصفراء، حسبما نشرت "الوطن".

وأكد الأطباء أن الأم رزقت بطفل ذكر والاثنان بحالة جيدة، لافتين إلى أنهم اتبعوا تعليمات منظمة الصحة العالمية في مثل هذه الأمور من حماية ووقاية حتى لا ينتشر الفيروس مع تطبيق معايير مكافحة العدوي وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم.

جدير بالذكر أن الأم والتي تبلغ من العمر 35 عاما أعلنت عن إصابتها بفيروس "كورونا" وتم نقلها لمستشفى العزل بأسوان وتلقت العلاج وتحولت نتائج تحاليلها منذ أيام من إيجابية إلى سلبية.


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