» صادم.. الإجراءات الاحترازية لا تمنع الإصابة بـ"كورونا"

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بورسعيد

الأولى

كورونا

حميات بورسعيد

كشف الدكتور محمود الجرايحي، مدير مستشفى حميات بورسعيد، آخر المستجدات بشأن الحالات المصابة بفيروس كورونا في بورسعيد.

وأكد "الجرايحي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى، أن بورسعيد تعيش المقاومة الشعبية للفيروس، قائلاً: "هناك تلاحم شعبي بين السلطة التنفيذية والأهالي لمواجهة هذا الوباء، معقبًا: كلنا فريق واحد".

وتابع: "طبيا لابد أن يكون هناك حالات مصابة بكورونا حتي لو اتبعنا الإجراءات الاحترازية بنسبة 100%، معقبا: "الإجراءات الاحترازية لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة .

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