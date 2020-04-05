إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الأهلى

05 أبريل 2020 - 09:44 ص

فتح إبراهيم سعيد، نجم نادي الأهلى والزمالك السابق، النار على وليد سليمان، نجم فريق الأهلى بعد تجديد عقده الفترة الماضية.

وقال "سعيد"، في حديثه مع برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "وليد سليمان ليس لاعبًا دوليًا لكي يشترط على الأهلي عند تجديد عقده ويجب الأخذ في الاعتبار في المعاملة بين اللاعب المحلي والدولي".

وأضاف: "وليد سليمان لم يفعل شيئًا مع المنتخب الوطني ولم يشارك لكي يحصل على هذا المبلغ بعد تجديد عقده ويشارك مع الأهلى دقائق معدودة".