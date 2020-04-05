خالد أبو بكر: خسرنا الرهان وأزمة كورونا هتطول

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إيمان هاني

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حذر الإعلامي خالد أبو بكر، المواطنين من مخاطر الوصول لمرحلة الحظر الكلى، وزيادة إصابات كورونا، قائلاً: "علينا الالتزام بالمنزل ويجب أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من تطبيق القانون بقوة وحزم".

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "أون إي": "الإعلاميون في الاستوديوهات بقالهم شهر كامل بينحروا فى أصواتهم ولسه الناس بتنزل، ناقص نرقص ناس بتنحر في صوتها ولسه الناس بتنزل".

وتابع: "أنا مش بقولك متنزلش شغلك، أنا بقولك متنزلش تروح كورنيش إسكندرية، متطلعش رحلات، كفاية الأسواق، ياجماعة اتقوا الله في أنفسكم وأولادكم، المسألة هنا مسألة وعى".

 وأكمل منفعلاً: "لم تنجح مصر في فكرة الوعى والرهان على الناس، للأسف خسرنا الرهان، والناس إللى كانت بتقول الحكومة بتخفى الأعداد.. اتفضل ياعم أشبع بيانات أهو".

وواصل: "هناك تطورات، واللى بيقول لك الأزمة دى أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، الموضوع يبدو عالميًا إنه مطول حبتين، كى تعود الحياة لما قبل 2020".

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