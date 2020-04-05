الكنيسة عن واقعة الزحام في جنازة أحد الكهنة: كان صغيرا

05 أبريل 2020 - 06:44 ص

كشف القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تفاصيل جنازة كاهن في إحدى الكنائس بالصعيد، والتي شهدت زحامًا على عكس قرارات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال "حليم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "الكاهن صغير وخدم نحو 50 ألف شخص، ومن حضروا الجنازة بلغ عددهم 300 شخص".

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معقبًا: "دي حالة استثنائية والناس كنت متعطشة لحضور الجنازة، مؤكدًا أن الكنيسة تبذل جهدًا كبيرًا في نشر الوعي، حيث لأول مرة يكون أسبوع الآلام دون أي صلاة، متابعًا: "أن آلاف الكنائس ملتزمة بالقرارات، والشعب كله ملتزم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.