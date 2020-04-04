» طالبة داخل العزل الصحي: "بناكل رز وفراخ مشوية"

04 أبريل 2020 - 01:18 م

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، مقطع فيديو لإحدى الطالبات العائدات من واشنطن من داخل فندق العزل الصحي بمرسى علم توضح فيه الوضع داخل مكان العزل الصحي.

وقالت الطالبة العائدة من واشنطن خلال الفيديو المعروض: "يتم توزيع 3 وجبات يوميا على القادمين من الخارج، ومن طلب منهم أن يقيم في غرفة فردية أو زوجية تم تنفيذ طلبه، معقبة: "الفطار ساندويتشات، والغذاء رز وفراخ مشوية"، وويتم الكشف علينا مرتين يوميًا".

وأضافت: "أنا الوحيدة من أصدقائي اللي بلدي بعتت طيارة ترجعنا، ودي حاجة بسطتنا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.