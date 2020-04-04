شاهد..حريق هائل بمقام "الشيخ أبوعمرة" والسبب "حجر شيشة"

04 أبريل 2020 - 12:27 م

نشرت صفحة "جرجا الآن" فيديو يوثق لحظة نشوب حريق هائل داخل مسجد ومقام "الشيخ أبوعمرة" بمحافظة سوهاج، والتابع لإحدى الطرق الصوفية، نتيجة تدخين أحد الأشخاص "حجر شيشة" داخل المسجد.

ونشرت الصفحة تجمع عدد كبير من المواطنين أمام المسجد في ظل اشتعال النيران، ونقلت عن أحد شهود العيان أن سبب الحريق "حجر شيشة" داخل المسجد، فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وتبين من التحريات نشوب الحريق بضريح الشيخ أبو عمره، الملحق بمسجد الشيخ أبو عمره؛ دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

حرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأثارت الواقعة غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيد أحد شهود العيان أن سبب الحريق "حجر شيشة"، مطالبين بالقبض على المتسبب في الحريق والتحقيق معه.

