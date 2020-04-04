أهالي مدينة إيرانية يتفاجأون بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

04 أبريل 2020 - 11:30 ص

تفاجأ أهالي مدينة تستر الإيرانية بحفر مقابر جماعية لضحايا فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

ونشر الناشط محمد مجيد الأحوازي مقطع فيديو يوثق حفر المقابر الجماعية، حيث علق عليه بالقول:"تجهيز مقبرة جماعية للمتوفين بفيروس كورونا بمدينة تستر في الأحواز، منوها أنه يقول: "هذا القبر سيدفن فيه ثمانية أشخاص".. والسلطات الإيرانية لم تذكر مدينة تستر بأن الوباء منتشر فيها أبدا".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم حفر مقابر جماعية لضحايا كورونا في إيران، خاصة في إقليم الأحواز، حيث انتشر مقطع فيديو يوثق تجهيز مقبرة جماعية لضحايا الفيروس في إقليم الأحواز.

وعلق الناشط الأحوازي محمد مجيد الأحوازي على مقطع الفيديو قائلا: "تجهيز مقبرة جديدة بمدينة المحمرة في الأحواز للمتوفين بفيروس كورونا.. النظام الإيراني يتستر على الإحصائيات الصحيحة والشعب هو من سيدفع الثمن غالياً".







