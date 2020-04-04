  • السبت 04 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:47 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شوبير

شوبير يكشف عن موقف فايلر الصادم تجاه أحمد فتحي بعد إعلان رحيله

ساويرس

لفظ خارج من ساويرس عن حملة "خليك في البيت": ما احنا (....) أهو

فريق الأهلي

نجم الأهلي: مرتضى عرض عليا مبلغ مالي ضخم لكن أمي قالت لي متروحش

أحمد فتحي

أحمد فتحي يفجر مفاجأة مدوية عن تصريحاته المسيئة لـ فايلر

رئيس معهد الأورام

"القومي الأورام" يكشف تفاصيل إصابة الأطباء بكورونا

وزير التعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن أبحاث الطلاب

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على زيادة الإصابات بفيروس كورونا

كورونا

الكشف عن عقار يقتل كورونا خلال 48 ساعة

نقابة الأطباء

إصابة 10 أطباء في المعهد القومي للأورام بالكورونا

صرف مستحقات أبو تريكة وبركات الأسبوع المقبل

أبوتريكة وبركات يتوقعان تخلي الجوكر عن الأهلي بسبب الفلوس

شوبير يكشف عن موقف فايلر الصادم تجاه أحمد فتحي بعد إعلان رحيله

الرياضة

شوبير
شوبير
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أحمد فتحي يفجر مفاجأة مدوية عن تصريحاته المسيئة لـ فايلر

#

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل اتصال الخطيب به بعد رحيل أحمد فتحي

#

"شوبير" يكشف سر تأخير تجديد أحمد فتحى

#

شاهد .. حذاء فايلر وشوبير يثيران الجدل أثناء لقائهما مع سيف زاهر

شوبير

فايلر

كشف الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "أون تايم سبورت" - عن موقف مفاجيء من السويسري رينيه فايلر تجاه أحمد فتحي بعد إعلان عدم تجديده للأهلي .

وفي الوقت الذي تطالب فيه جماهير الأهلي بتجميد أحمد فتحي في الفترة المتبقية بعقده مع الفريق ، فإن فايلر له رأي آخر.

وقال "شوبير" في برنامجه: رينيه فايلر مصمم على الإستفادة من أحمد فتحي حتى آخر لحظة وبالمناسبة قد يتم تمديد الموسم إلى شهر يناير المقبل ويحق لجميع اللاعبين المشاركة بشكل طبيعي حتى ينتهي الموسم في أي توقيت.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنانة: حلمت إن الرئيس السيسي بيديني حليب عشان أعالج المصريين من كورونا
» صورة نادرة لرمضان صبحي مع مدافع الأهلي في الطفولة تشعل السوشيال ميديا
» الكشف عن الرقم الذي تبرع به ساويرس لمواجهة فيروس كورونا
» أحمد موسى: هذا هو سبب زيادة الإصابات بكورونا
» مصري مصاب بكورونا في فرنسا يروى مشاهد مؤلمة
» البيت الأبيض: لا لقاء مع ترامب ونائبه دون هذا الأمر
» مصرع حفيدة «روبرت كينيدي» وابنها في حادث مأساوي
» ارتفاع أسعار الذهب بمصر... وعيار 21 يسجل سعرًا مفاجئًا
» تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق
» الصين تبيع أقنعة «كورونا» لمن يدفع أكثر
» صادم.. 1120 وفاة بفرنسا خلال يوم بسبب "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية