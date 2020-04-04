شوبير يكشف عن موقف فايلر الصادم تجاه أحمد فتحي بعد إعلان رحيله

04 أبريل 2020 - 07:26 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "أون تايم سبورت" - عن موقف مفاجيء من السويسري رينيه فايلر تجاه أحمد فتحي بعد إعلان عدم تجديده للأهلي .



وفي الوقت الذي تطالب فيه جماهير الأهلي بتجميد أحمد فتحي في الفترة المتبقية بعقده مع الفريق ، فإن فايلر له رأي آخر.



وقال "شوبير" في برنامجه: رينيه فايلر مصمم على الإستفادة من أحمد فتحي حتى آخر لحظة وبالمناسبة قد يتم تمديد الموسم إلى شهر يناير المقبل ويحق لجميع اللاعبين المشاركة بشكل طبيعي حتى ينتهي الموسم في أي توقيت.

